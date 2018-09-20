Минздрав готов обсуждать участие в создании фармацевтической отрасли в Гвинее

Также в ведомстве готовы рассмотреть возможность локализовать производство некоторых вакцин от тропических болезней на территории Гвинейском республики

Минздрав России готов обсуждать участие в создании фармацевтической промышленности в Гвинейской Республике для борьбы не только с лихорадкой Эбола, но и с другими инфекционными заболеваниями. Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на встрече с супругой президента республики Джене Кабой Конде на полях Евразийского женского форума.

«Создание фармацевтической промышленности в Гвинее не только против Эболы, но и против других тропических болезней -… малярия и другие тропические заболевания — мы можем вместе над этим работать», — сказала министр.

Супруга президента Гвинейской Республики тепло восприняла это предположение. «Это было бы гениально. Мы хотели бы еще раз подчеркнуть важность этой темы для нас», — отметила она.

Также Минздрав готов рассмотреть возможность локализовать производство некоторых вакцин от тропических болезней на территории Гвинейском республики. «Обсуждался вопрос о создании локализованного производства у них — это возможный вариант», — добавила она.

tass