Нацимбио впервые вошла в рейтинг крупнейших компаний

Национальная иммунобиологическая компания («Нацимбио») впервые попала в «РБК 500» – рейтинг крупнейших российских компаний по выручке в 2017 году – и заняла в нем 440-е место.

По данным РБК, в 2017 году выручка «Нацимбио» выросла на 65% по сравнению с 2016 годом и достигла 21 млрд рублей. Убыток компании уменьшился с 1,1 млрд рублей до 0,09 млрд рублей.

Лидерами рейтинга среди фармкомпаний остались «Протек», «Катрен» и «ФК Пульс». Выручка «Протека» в 2017 году выросла на 7% по сравнению с 2015 годом и составила 2258 млрд рублей. Далее следует «Катрен» (243 млрд рублей) и «ФК Пульс» (150 млрд рублей).

По сравнению с прошлогодним рейтингом в новый не попали две компании – фармкомпания «Фармимэкс» и банкротящийся фармдистрибьютор «Роста».

Как и в прошлом году, в рейтинг вошли две аптечных сети – группа «36,6» (222-е место с выручкой 48 млрд рублей) и «Эркафарм» (253-е место с выручкой 74 млрд рублей), которая стала лидером по приросту выручки (+74%).

Фармкомпании и аптечные сети из рейтинга «РБК 500» по итогам 2017 года Выручка, млрд рублей Прирост выручки, % Прибыль, млрд рублей Прирост прибыли, % 2016 год 2017 год 2016 год 2017 год Место Компания 48 Протек 241 258 7 6,113 5,880 -4 52 Катрен 239 243 2 2,555 1,420 -44 88 ФК Пульс 130 150 15 1,874 1,232 -34 173 Фармстандарт 62 70 13 14,0 8,002 -43 193 СИА Интернейшнл Лтд 47 61 31 2,823 0,036 201 Р-Фарм 63 57 -10 6,712 3,544 -47 219 Фармперспектива 39 49 27 0,251 0,321 28 222 Аптечная сеть «36,6» 46 48 5 -9,345 -13,000 245 БСС 40 43 7 253 Эркафарм 24 42 74 0,756 0,855 13 256 Фармкомплект 37 41 12 0,221 0,261 18 364 Отисифарм 27 28 6 6,199 7,225 17 377 ФК «Гранд Капитал» 18 28 49 0,368 0,264 -28 410 Годовалов 19 24 28 0,072 0,144 99 432 Фирма «Евросервис» 25 22 12 0,672 0,409 -39 438 ПрофитМед 22 21 -5 0,062 0,058 -7 440 Нацимбио 13 21 65 -1,100 -0,090

Источник РБК



vademec