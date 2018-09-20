Нацимбио впервые вошла в рейтинг крупнейших компаний

Национальная иммунобиологическая компания («Нацимбио») впервые попала в «РБК 500» – рейтинг крупнейших российских компаний по выручке в 2017 году – и заняла в нем 440-е место.
По данным РБК, в 2017 году выручка «Нацимбио» выросла на 65% по сравнению с 2016 годом и достигла 21 млрд рублей. Убыток компании уменьшился с 1,1 млрд рублей до 0,09 млрд рублей.
Лидерами рейтинга среди фармкомпаний остались «Протек», «Катрен» и «ФК Пульс». Выручка «Протека» в 2017 году выросла на 7% по сравнению с 2015 годом и составила 2258 млрд рублей. Далее следует «Катрен» (243 млрд рублей) и «ФК Пульс» (150 млрд рублей).
По сравнению с прошлогодним рейтингом в новый не попали две компании – фармкомпания «Фармимэкс» и банкротящийся фармдистрибьютор «Роста».
Как и в прошлом году, в рейтинг вошли две аптечных сети – группа «36,6» (222-е место с выручкой 48 млрд рублей) и «Эркафарм» (253-е место с выручкой 74 млрд рублей), которая стала лидером по приросту выручки (+74%).
|Фармкомпании и аптечные сети из рейтинга «РБК 500» по итогам 2017 года
|Выручка, млрд рублей
|Прирост выручки, %
|Прибыль, млрд рублей
|Прирост прибыли, %
|2016 год
|2017 год
|2016 год
|2017 год
|Место
|Компания
|48
|Протек
|241
|258
|7
|6,113
|5,880
|-4
|52
|Катрен
|239
|243
|2
|2,555
|1,420
|-44
|88
|ФК Пульс
|130
|150
|15
|1,874
|1,232
|-34
|173
|Фармстандарт
|62
|70
|13
|14,0
|8,002
|-43
|193
|СИА Интернейшнл Лтд
|47
|61
|31
|2,823
|0,036
|201
|Р-Фарм
|63
|57
|-10
|6,712
|3,544
|-47
|219
|Фармперспектива
|39
|49
|27
|0,251
|0,321
|28
|222
|Аптечная сеть «36,6»
|46
|48
|5
|-9,345
|-13,000
|245
|БСС
|40
|43
|7
|253
|Эркафарм
|24
|42
|74
|0,756
|0,855
|13
|256
|Фармкомплект
|37
|41
|12
|0,221
|0,261
|18
|364
|Отисифарм
|27
|28
|6
|6,199
|7,225
|17
|377
|ФК «Гранд Капитал»
|18
|28
|49
|0,368
|0,264
|-28
|410
|Годовалов
|19
|24
|28
|0,072
|0,144
|99
|432
|Фирма «Евросервис»
|25
|22
|12
|0,672
|0,409
|-39
|438
|ПрофитМед
|22
|21
|-5
|0,062
|0,058
|-7
|440
|Нацимбио
|13
|21
|65
|-1,100
|-0,090