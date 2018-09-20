Abbott прекратила поставки вакцины Инфлювак в Россию

В компании объясняют уход с российского рынка нехваткой производственных мощностей. Инфлювак, по данным RNC Pharma, был самой продаваемой в нашей стране иностранной вакциной для профилактики гриппа.

Инфлювак не поставляется в РФ «из-за существующих ограничений производственных мощностей», объяснили в Abbott «Открытым медиа». Представители компании не исключили возобновления поставок в следующем сезоне – при условии увеличения мощностей, но причин нынешнего ограничения производства не назвали.

Инфлювак – одна из двух импортных вакцин от гриппа, продаваемых в России. В 2017 году, по данным RNC Pharma, в страну поставили 924,7 тысячи упаковок Инфлювака на 211,7 млн рублей и 460 тысяч упаковок Ваксигрипа от французской Sanofi на 106,6 млн рублей. Импортные вакцины в основном обращаются на коммерческом рынке, госорганы их почти не закупают.

В этом сезоне в крупнейших частных медицинских центрах ощущался дефицит импортных противогриппозных вакцин. В опрошенных «Открытыми медиа» клиниках «Медси», «Мать и дитя» и «Европейский медицинский центр» (ЕМС) предлагают прививки отечественной вакцины «Гриппол плюс» от «Петровакс Фарм».

Вакцина от Sanofi должна появиться в клиниках в конце сентября в объеме на уровне прошлогоднего, препарат пока проходит обязательную сертификацию, сообщили в компании.

Источник: Открытые медиа

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