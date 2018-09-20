FDA одобрило препарат Ajovy компании Teva Pharmaceutical для профилактики мигрени

Управление США по контролю за качеством продуктов питания и лекарственных средств (FDA) одобрило для медицинского применения биопрепарат Ajovy (fremanezumab-vfrm) компании Teva Pharmaceutical Industries, который предназначен для профилактики приступов мигрени у взрослых. Ajovy представляет собой гуманизированное моноклональное антитело к лиганду нейропептида, кодируемого геном кальцитонина (Сalcitonin-Gene Related Peptide) и синтезируемого в результате альтернативного сплайсинга. Этот нейропептид играет важную роль в патогенезе ряда заболеваний, в том числе мигрени. Блокируя его, препарат уменьшает количество и выраженность эпизодов мигрени.

Препарат выпускается в предварительно заполненном шприце с ежеквартальными (675 мг) и ежемесячными (225 мг) вариантами дозирования.

Основанием для одобрения FDA препарата Ajovy послужили результаты двух плацебо-контролируемых клинических испытаний III фазы у пациентов с мигренью. Исследования показали, что лечение Ajovy помогает уменьшить количество дней с приступами мигрени в месяц. Наиболее частыми побочными реакциями во время испытаний были реакции в месте инъекции.

Напомним, что Ajovy — это второй биопрепарат, таргетированный на нейропептид, кодируемый геном кальцитонина, одобренный FDA для профилактики мигрени. Первым на территории США был зарегистрирован препарат Aimovig (erenumab-aooe) компании Amgen, однако он представлен только ежемесячной формой дозирования.

Источник: news-medical.net

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