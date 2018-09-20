На заводе Novo Nordisk запущено производство полного цикла инсулинов FDA одобрено устройство для лечения острой перфорации коронарных артерий » В Европе одобрен пятый биосимиляр препарата Humira Европейский регулятор одобрил пятый биосимиляр препарата Humira, разработанного американской фармацевтической компанией AbbVie («ЭббВи»), сообщает Reuters. Препарат с ежегодным глобальным объемом продаж 18 млрд долл. предназначен для лечения ревматоидного артрита, болезни Крона, язвенного колита и псориаза. Разработчиками очередного биосимиляра под торговым наименованием Hulio являются голландская компания Mylan («Майлан») и японская Fujifilm Kyowa Kirin Biologics («Фуджифильм Киова Кирин Байолоджикс»). Компании намерены осуществить лонч 16 октября или немного позже. По данным компании IQVIA («Айкьювиа»), за 12 месяцев по 30 июня 2018 г. объем продаж Humira в Европе составил 4,4 млрд долл. Еще четыре биосимиляра разработаны и выведены на европейские рынки компаниями Amgen («Амджен»), Sandoz («Сандоз»), Samsung Bioepis («Самсунг Байоэпис») и Boehringer Ingelheim («Берингер Ингельхайм»). Несмотря на разнообразие биосимиляров Humira в Европе, аналитики пока не ожидают снижения продаж оригинального препарата, поскольку вывод биосимиляров на американский рынок откладывается. По их прогнозам, биосимиляры не будут доступны в США до 2023 г. Илья Дугин

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