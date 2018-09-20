На заводе Novo Nordisk запущено производство полного цикла инсулинов

Торжественное мероприятие, посвященное запуску производства полного цикла инсулинов Novo Nordisk состоялось на заводе фармпроизводителя в Калужской области. В церемонии открытия новой производственной линии приняли участие Посол Королевства Дания в РФ Карстен Сендергорд, губернатор Калужской области Анатолий Дмитриевич Артамонов, исполнительный вице-президент Novo Nordisk Майк Дустар, представители Минпромторга и Минздрава России, а также общественных и пациентских организаций.

На заводе используется оригинальная субстанция, произведенная на предприятии компании в Дании. Производственные операции в России включают в себя приготовление раствора инсулина и розлив готовых лекарственных форм в картриджи, а также сборку и упаковку шприц-ручек ФлексПен®.

«Запуская полный цикл производства инсулинов на предприятии в Калужской области, мы делаем еще один важный шаг к тому, чтобы почти 5 миллионов российских пациентов имели возможность лечиться современными, эффективными и доступными препаратами, которые повышают качество и продолжительность жизни», – отметил, выступая на церемонии, исполнительный вице-президент Novo Nordisk Майк Дустар.

Заведующий отделом прогнозирования и инноваций диабета Института диабета ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации, президент Российской диабетической ассоциации Александр Майоров привел данные Международной диабетической федерации (IDF) по заболеваемости диабетом. Так, на конец 2017 года 425 миллионов людей в мире болели диабетом (8,8%), а к 2045 году их станет 629 миллионов (9,9%).

В России на конец 2017 года, по данным Федерального регистра сахарного диабета, насчитывалось около 4,5 миллиона пациентов с диабетом, из них около 256 тысяч – с диабетом 1 типа (все они получают инсулин) и 4,35 миллиона – с диабетом 2 типа (из них 18,6% получают инсулин), однако в действительности заболеванием страдают не менее 8–9 миллионов человек, или около 6% населения. Таким образом, почти 1 миллион пациентов в России ежедневно делают инъекции инсулина.

Как отметил в беседе с «ФВ» вице-президент и генеральный директор Novo Nordisk региона Россия и Беларусь Ханс Дюиф, компания ставит задачу обеспечить российских пациентов инсулином в полном объеме. Помимо обеспечения гарантированной бесперебойной поставки жизненно важных лекарственных препаратов на российский рынок, производство препаратов компании на территории России также создаст новые рабочие места и увеличит поступления в бюджет региона, где расположено производство, добавил он. Немаловажным фактором является и передача новейших технологий, способных коренным образом повлиять на ситуацию с диабетом в стране и на развитие российской фармпромышленности. «Наш проект по локализации производства отвечает задачам формирующейся стратегии «Фарма-2030», развитию системы здравоохранения в России в целом», – резюмировал представитель компании.

Генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев охарактеризовал запуск производственной линии инсулинов Novo Nordisk как «событие не только регионального калужского масштаба, но и, безусловно, всероссийского», а также отметил, что это значительный шаг в реализации стратегии «Фарма-2020».

Исполнительный директор AIPM Владимир Шипков в своем выступлении подчеркнул значение локализации производства зарубежных компаний для России. «Очень приятно видеть, что одна из ведущих мировых фармацевтических компаний Novo Nordisk продолжает реализацию долгосрочных стратегических инвестиционных проектов на территории России, тем самым повышая доступность для пациентов современных лекарственных препаратов, – сказал он. – В рамках локализационного процесса происходит трансфер передовых технологий на производственные мощности, расположенные в Калужской области, при этом население региона обеспечивается высококвалифицированными рабочими местами мирового уровня».

Высоко оценили значимость события представители регуляторных органов. «Технологии и препараты, которые пришли на российский рынок, позволяют говорить о том, что мы обеспечиваем доступными препаратами самого высокого качества», – заявила директор департамента лекобеспечения и регулирования обращения медизделий Минздрава Елена Максимкина.

Компания Novo Nordisk демонстрирует стабильность и приверженность своим обещаниям по локализации продукции до того уровня, который считается российским продуктом, – подчеркнул директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин.

«Сегодня мы увидели одно из лучших производств в России по дизайну, уровню оснащенности и степени соответствия критериям надлежащих производственных практик», – добавил он.

Сергей Рякин

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