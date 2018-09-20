Голландская компания медицинского страхования подала в суд на AstraZeneca за продление патента на Seroquel

Голландская компания медицинского страхования Menzis обратилась в суд с иском против шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca («АстраЗенека»), сообщает DutchNews.nl.

Компания требует от AstraZeneca компенсацию в размере 4 млн евро для своих клиентов, переплативших, по ее мнению, за препарат Seroquel, который применяется для лечения шизофрении, биполярного расстройства и больших депрессивных расстройств.

Слушаться дело будет в Гааге в ближайшие дни.

Срок действия патента по одному из показаний истек в 2012 г., однако AstraZeneca удалось пролонгировать его до 2014 г. На практике, когда истекает срок действия патента, цена на препарат может упасть на 90% на фоне появления на рынке дженериков.

Как отметил советник Menzis Хенк Элевельд, это первый случай, когда компания медицинского страхования привлекает фармпроизводителя к суду по такому поводу.

Илья Дугин

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