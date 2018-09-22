«Акрихин» получит займ в 50 млн рублей на маркировку

Экспертный совет Фонда развития промышленности выделил 603 млн руб. на проекты по модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Их общая стоимость составит 1,76 млрд руб.

Всего одобрено пять проектов в Московской, Курской, Пензенской областях, Республике Татарстан и ЯНАО. Известно, что одобрение займа на 50 млн руб. по специальной программе «Маркировка лекарств» получил фармпроизводитель «Акрихин» с заводом в Старой Купавне Московской области. После одобрения займа предусматривается подписание договора, фиксирующего обязательства сторон.

Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.

ФРП предоставляет займы под 1, 3 и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 до 750 млн руб., стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

Ранее директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин сообщал, что в ФРП поступило 27 заявок на сумму 905 млн руб. Из них было одобрено 7 проектов на сумму 310 млн руб. Общее финансирование до конца года составляет 1,5 млрд руб.

Сергей Рякин

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