В Узбекистане запустят единую систему контроля и учета фармпродукции

В Узбекистане с 1 июля 2019 г. запустят пилотную версию информационной системы контроля и учета движения фармацевтической продукции, сообщает Podrobno.uz со ссылкой на постановление правительства.

Действующая система ведения учета и отчетности в бумажном виде не соответствует требованиям современного фармацевтического учета и не позволяет оперативно выявлять нецелевое расходование бюджетных средств и предупреждать факты злоупотреблений.

Кроме того, отсутствие механизма обязательной идентификации затрудняет получение полной и достоверной информации о приобретаемой государственными медицинскими учреждениями фармацевтической продукции.

Еще один важный момент – отсутствие механизмов государственного контроля движения фармацевтической продукции в республике препятствует эффективному предотвращению производства, ввоза и оборота несертифицированной и контрафактной фармацевтической продукции.

Разработкой системы займется Uzinfocom. Она будет обеспечивать сбор подробной информации о фармацевтической продукции, реализуемой на территории Узбекистана, а также сведений о сторонах, участвующих в цепочке поставки товаров, от производителя до потребителя.

Главное преимущество новой системы – осуществление автоматизированного отслеживания движения и учета продукции за счет специальной маркировки.

В дальнейшем планируется ее интеграция с системами и базами данных комплекса «Здравоохранение», что позволит внедрить порядок назначения врачом фармацевтической продукции при помощи электронного рецепта, который будет являться основанием для отпуска данной продукции из аптеки.

Минздрав Республики Узбекистан до 20 февраля 2020 г. должен подвести итоги пилотного проекта и представить свои предложения по окончательным срокам подключения к системе всех участников цепочки поставки фармацевтической продукции, предусмотрев установление запрета на ее продажу для юридических лиц, не подключенных к системе.

Илья Дугин

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