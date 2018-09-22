«Мы гордимся тем, что Glenmark включили в Индекс устойчивости Доу-Джонса для развивающихся рынков 2018 года. Включение в этот индекс является важной вехой и знаковым достижением для нас. Это еще раз подтверждает нашу приверженность социальным проектам и проектам, направленным на защиту окружающей среды, а также на факторы корпоративного управления. А также то, что на протяжении многих лет мы вели последовательную работу, чтобы стать одним из лидеров в сфере устойчивого развития. Это признание будет и дальше побуждать нас на усиление наших действий для создания устойчивого будущего», – отметил Гленн Салданха, председатель правления и управляющий директор компании «Гленмарк».

В лидеры Индекса устойчивости Доу-Джонса для развивающихся стран (DJSI Emerging markets) путем оценки были отобраны 94 компании из более чем 800 компаний-претендентов. Результатом целенаправленного подхода к устойчивой деятельности в области ведения основного бизнеса, бизнес-процессов и инвестиций в социальные проекты стало то, что компания Glenmark является одной из двух фармацевтических компаний, которые будут представлены в Индексе устойчивости Доу-Джонса для развивающихся рынков. Только 10 индийских компаний попали в этот престижный список.

В оценку вошли 24 долгосрочных экономических, экологических и социальных критерия. Компания Glenmark получила высокие баллы при оценке: маркетинговых практик, качества продукции и работы с отзывом, политики по защите окружающей среды и управлению системами в этой сфере,

корпоративного гражданства и благотворительности, вклада в достижение результатов в области здравоохранения и при оценке Кодекса этичного ведения бизнеса.

Glenmark является одной из 10 компаний Индии, которые были включены в Индекс устойчивости Доу-Джонса для развивающихся рынков

Из 94 компаний, входящих в DJSI Emerging markets 2018 года, только две компании из отрасли «Фармацевтика, биотехнологии и медико-биологические науки»

Индекс DJSI является одной из самых престижных мировых систем оценки корпоративной устойчивости и социальной ответственности

Источник публикации: Glenmark Pharmaceuticals Ltd