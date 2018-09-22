В Москве во второй раз вручена немецкая переводческая премия Merck

В этом году премия была вручена за лучшие литературные переводы на русский язык произведений немецкоязычных авторов, которые были опубликованы с 2015 по 2017 гг. одним из российских издательств или в литературно-художественных и научно-популярных журналах. Заявки рассматривались авторитетным жюри в трёх номинациях:

Художественная литература;

Научно-популярная литература;

Литература для детей и юношества.

В номинации «Художественная литература» премией отмечена Нина Федороваза перевод книги Кристы Вольф – «Московские дневники. Кто мы и откуда…».

В номинации «Научно–популярная литература» победителем стала Наталия Штильмарк за перевод книги: «Тайная жизнь деревьев. Что они чувствуют, как они общаются — открытие сокровенного мира», Петер Вольлебен.

В номинации «Литература для детей и юношества» премии удостоилась Екатерина Аралова за перевод книги Гудрун Паузеванг – «Большая книга о разбойнике Грабше».

Специальная премия Гёте-Института присуждена Татьяне Зборовской, котораяпереводит немецкую художественную и философскую литературу.

Призовой фонд Немецкой переводческой премии в 2018 году составил около одного млн руб.

pharmvestnik