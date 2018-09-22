В Москве во второй раз вручена немецкая переводческая премия Merck

В резиденции посла Федеративной Республики Германия накануне Международного дня переводчика состоялось вручение II Немецкой переводческой премии «Мерк» (Merck). В рамках мероприятия также прошло вручение специальной премии Гёте-Института в Москве за выдающийся переводческий дебют.
Учредителями премии являются посольство Германии, компания «Мерк» и Гёте-Институт в Москве. В церемонии награждения приняли участие заместитель председателя Правительства РФ Ольга Голодец, посол Федеративной Республики Германия в РФ Рюдигер фон Фрич, специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, Председатель Совета Партнеров E.Merck KG Йоханнес Байю, директор Гёте-Института в Москве д-р Рюдигер Больц, писатель Виктор Ерофеев, культуролог Константин Эггерт. Среди приглашенных были многие видные редакторы и издатели России, в том числе главный редактор газеты, интернет портала и телевидения «Фармацевтический вестник» Герман Иноземцев.
В этом году премия была вручена за лучшие литературные переводы на русский язык произведений немецкоязычных авторов, которые были опубликованы с 2015 по 2017 гг. одним из российских издательств или в литературно-художественных и научно-популярных журналах. Заявки рассматривались авторитетным жюри в трёх номинациях:
- Художественная литература;
- Научно-популярная литература;
- Литература для детей и юношества.
В номинации «Художественная литература» премией отмечена Нина Федороваза перевод книги Кристы Вольф – «Московские дневники. Кто мы и откуда…».
В номинации «Научно–популярная литература» победителем стала Наталия Штильмарк за перевод книги: «Тайная жизнь деревьев. Что они чувствуют, как они общаются — открытие сокровенного мира», Петер Вольлебен.
В номинации «Литература для детей и юношества» премии удостоилась Екатерина Аралова за перевод книги Гудрун Паузеванг – «Большая книга о разбойнике Грабше».
Специальная премия Гёте-Института присуждена Татьяне Зборовской, котораяпереводит немецкую художественную и философскую литературу.
Призовой фонд Немецкой переводческой премии в 2018 году составил около одного млн руб.