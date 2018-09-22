Минздрав Беларуси изъял из обращения ряд препаратов для лечения артериальной гипертензии

Минздрав Беларуси изъял из обращения лекарственные средства, которые содержат фармацевтическую субстанцию валсартан производства китайской компании Zhejiang Huahai Pharmaceuticals («Чжэцзян Тяньюй Фармасьютикал»).

Такое решение принято в связи с тем, что в субстанции этого производителя выявили потенциально канцерогенную примесь N-нитрозодиметиламин. Поставщики направили в регуляторные органы, в том числе Беларуси, письма о необходимости изъять из обращения лекарственные средства определенных партий.

На основании этой информации, а также данных Европейского агентства по лекарственным средствам указанные препараты изымались из аптек. Действующее вещество валсартан китайского производства использовали, в частности, производители из Мальты и Палестины. Как отметили в пресс-службе Минздрава, в аптеках Беларуси есть аналогичные препараты белорусского, словенского и австрийского производства. Лекарства с этой субстанцией, произведенной другими компаниями, остаются в продаже, нехватки в них нет.

Илья Дугин

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