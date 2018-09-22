BMJ: GlaxoSmithKline не сообщила о проблемах с безопасностью вакцины для профилактики пандемии гриппа Минздрав Беларуси изъял из обращения ряд препаратов для лечения артериальной гипертензии » Минпромторг обновил свой регламент по контролю за деятельностью по производству лекарств Минпромторг разработал и выставил на общественное обсуждение проект ведомственного приказа «Об утверждении Административного регламента осуществления Министерством промышленности и торговли Российской Федерации функции лицензионного контроля деятельности по производству лекарственных средств для медицинского применения». В проекте документа учтены новшества в вопросах разработки и утверждения административных регламентов, а также изменения, внесенные Постановлением Правительства РФ от 20 июня 2018 г. ‎№ 702 «О внесении изменений в Положение о лицензировании производства лекарственных средств», включающим работы по производству, хранению и реализации фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола) в перечень работ, составляющих деятельность по производству лекарственных средств, и содержащим лицензионные требования об оснащении основного технологического оборудования, используемого для производства фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), к соискателям лицензии на осуществление такого производства. Общественное обсуждение проекта продлится до 3 октября. Елена Сидорова

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