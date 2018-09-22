Денис Мантуров: «Биокад» выведет на рынок Китая шесть препаратов для лечения онкологических и аутоимунных заболеваний

Российская биотехнологическая компания «Биокад» планирует в партнерстве с китайским холдингом Shanghai Pharmaceuticals разработать и вывести на рынок Китая не менее шести препаратов, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Настрой на поиск общих точек роста в инновационных секторах, о которых вы сегодня упомянули, мы, безусловно, должны проецировать на более широкий круг отраслей. В этой связи хотел бы отметить подписанный на днях во Владивостоке меморандум о взаимопонимании между российским фармацевтическим лидером «Биокад» и холдингом Shanghai Pharmaceuticals», – цитирует ТАСС главу Минпромторга, который выступил сегодня на открывшемся в Куньмине (административный центр провинции Юньнань, Юго-Западный Китай) пленарном заседании Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности.

Напомним, «Биокад» и фармкорпорация Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd (SPH) в рамках IV Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали меморандум о создании двух совместных предприятий. Они займутся клинической разработкой, регистрацией и выводом на рынок КНР препаратов на основе моноклональных антител.

Речь идет о шести препаратах, из которых два – инновационные продукты, остальные – биоаналоги, уточнил для «ФВ» гендиректор «Биокад» Дмитрий Морозов.

Сейчас компания «Биокад» поставляет препараты в 14 стран дальнего зарубежья. Сумма экспортных контрактов за последние годы превысила 850 млн долл.

Фото: minpromtorg.gov.ru

Елена Сидорова

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