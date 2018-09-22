Сотрудница склада американской аптечной сети Rite Aid застрелила троих сослуживцев из-за недовольства условиями труда

Сотрудница аптечного склада американской аптечной сети Rite Aid в штате Мериленд убила троих и ранила еще троих сослуживцев, прежде чем предпринять попытку самоубийства, сообщает CNN.

По словам источника CNN, близкого к расследованию, 26-летняя Сночия Мосли, работала на складе на временной основе и была недовольна условиями труда.

Она стреляла по коллегам в здании склада и по людям на улице. Трое раненых скончались до приезда медиков, еще четверо, включая стрелявшую, были госпитализированы. Двое из них в крайне тяжелом состоянии.

Сама она умерла в больнице от ранения в голову. По словам представителя полиции, это была попытка самоубийства, т.к. сотрудники полиции огонь не открывали.

Пистолет «Глок» калибра 9 мм, являющийся орудием преступления, принадлежал преступнице и был приобретен легально.

На складе в Мериленде работает около 1 тыс. человек.

Подобный инцидент произошел в России в офисе ООО «ГК Протек» в 2012 г. Тогда юрисконсульт Дмитрий Виноградов расстрелял семь человек, из которых пятеро скончались на месте, а один в больнице.

Илья Дугин

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