Nestle рассматривает альтернативные возможности для своего бизнеса по уходу за кожей

Швейцарский гигант по производству продуктов питания – компания Nestle рассматривает стратегические альтернативы для своего подразделения по производству средств для ухода за кожей, сообщает FirstWord Pharma.

Ожидается, что окончательное решение будет принято к середине 2019 г.

Совет директоров компании пришел к выводу, что возможности дальнейшего развития подразделения Nestle Skin Health лежат вне группы Nestle.

Эксперты оценивают подразделение примерно в 6–6,5 млрд швейцарских франков (6,2–6,5 млрд долл.). При этом, отмечают они, сумма потенциальной сделки по продаже Nestle Skin Health может составить до 8 млрд франков (8,3 млрд долл.).

В прошедшем году Nestle объявила о сокращении 450 рабочих мест в R&D-отделе своего дерматологического подразделения Galderma в технологическом парке «София-Антиполис» во Франции в рамках переоценки глобального бизнеса. В 2014 г. Nestle выкупила 50%-ную долю Galderma у L’Oreal.

Илья Дугин

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