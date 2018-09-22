Постановление о централизации закупок лекарств одобрено правительством Северной Осетии

ГАУ «Осфарммедтех» станет централизованным поставщиком медицинской техники и лекарственных препаратов в ЛПУ, подведомственные Минздраву Северной Осетии. Соответствующее постановление утверждено кабинетом министров республики и направлено на экспертизу в парламент региона.

Разговоры о необходимости централизации закупок медтехники и лекарств для нужд медицинских организаций ведутся в Северной Осетии уже, как минимум, второй год. Сначала с этой целью Минздрав создал РГУП «Фармация и медицинская техника Осетии». Но действующим законодательством предусмотрено, что централизованные закупки – прерогатива казенных учреждений. Так что РГУП решили ликвидировать, а вместо него создать ГАУ (зарегистрировано в феврале 2017 года).

С ноября прошлого по март текущего года «Осфарммедтех» провел более 100 централизованных аукционов и сэкономил порядка 15 млн руб. Однако на весеннем совещании главы Северной Осетии Вячеслава Битарова с главными врачами республиканских ЛПУ руководитель ГАУ Залина Гергиева признала, что пока результаты работы весьма скромные.

«Из-за того, что не все больницы пользуются одинаковыми лекарственными препаратами, объединить их заявки в совместные торги не всегда возможно, – поясняла Залина Гергиева. – Из-за этого объемы закупок все еще получаются небольшими. Необходимо время для налаживания и совершенствования данного механизма».

Видимо, за прошедшие пять месяцев механизм был доработан. Согласно тексту постановления, «Осфарммедтех» получит статус единственного поставщика лекарственных средств. Цель централизации – сократить сроки проведения закупочных процедур, сэкономить бюджетные средства и снять лишнюю нагрузку с администрации медицинских организаций. Такая практика широко распространена во многих регионах, в особенности в Приволжском федеральном округе.

Екатерина Погонцева

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