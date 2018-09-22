МВД поддержало законопроект о декриминализации ошибок при обороте обезболивающих

«Подготовленный Минздравом России проект федерального закона, предусматривающий смягчение уголовной ответственности медицинских или фармацевтических работников за нарушения ими правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, в августе 2018 года согласован МВД России», – сообщили ТАСС представители ведомства.

Законопроект, представленный Минздравом в июле 2018 года, предполагает внесение поправок в ч. 1 ст. 228.2 УК (нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ; при отягчающих обстоятельствах наказывается штрафом в размере до 120 тысяч рублей либо обязательными работами на срок до 360 часов с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет). Изменения в УК, полагают в Минздраве, позволят освободить от уголовной ответственности врачей, впервые допустивших утрату препарата и деятельно раскаявшихся в нарушении.

Предложенных Минздравом мер недостаточно для того, чтобы избавить медиков от уголовного преследования, считают представители благотворительных организаций «Подари жизнь» и «Вера». По мнению главы фонда «Подари жизнь» Екатерины Чистяковой, такая поправка в УК не является декриминализацией, так как не предполагает переквалификации нарушения, а от ответственности врача освобождать будет либо суд, либо следователь. А значит, врачи будут по-прежнему опасаться выписывать обезболивающие препараты.

Чистякова написала об этом вице-премьеру Татьяне Голиковой, которая распорядилась доработать законопроект.

Источник: ТАСС

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