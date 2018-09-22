Roche инвестирует в создание инновационного центра в Китае

Швейцарская фармацевтическая компания Roche объявила о создании нового центра инновационных разработок в Шанхайской Pudong New Area, в который намеревается инвестировать 863 млн юаней (125,87 млн долларов).
Центр будет открыт в 2019 году и это будет третий по величине и значимости центр компании наряду со Швейцарией и США.
Ожидается, что основной задачей новейшего инновационного центра будет разработка новых антибиотиков, а также препаратов для лечения гепатита В и воспалительных аутоиммунных заболеваний.