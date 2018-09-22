Созданная в РФ вакцина в форме порошка может быть перевезена в обычном холодильнике

В России создана новая форма вакцины от лихорадки Эбола, заявила глава ведомства Вероника Скворцова на встрече с супругой президента Гвинейской Республики Каба Конде, где обсуждалось двустороннее взаимодействие стран в сфере здравоохранения.

«Сейчас мы создали новую форму вакцины в виде порошка», — сказала Скворцова. Она отметила, что ее очень удобно перевозить в сравнении с классическим аналогом.

«Она ещё не подана на регистрацию, сейчас тестируется на волонтерах. Пока тестирование показало очень хорошие результаты. Сохраняется высокая иммуногенность и хорошая переносимость», — отметила министр.

Вакцина от Эболы, созданная в России, была зарегистрирована первой в мире.

Ранее Скворцова сказала, что более тысячи жителей Гвинеи уже вакцинировано российской классической вакциной от лихорадки Эбола.

Как пояснили в Минздраве, существующая вакцина от Эболы может перевозиться при температуре —20 градусов, в то время как западный аналог только при — 80 градусов. При этом российская вакцина в форме порошка может быть перевезена в обычном холодильнике с температурой +4 градуса.

ИСТОЧНИК: РИА НОВОСТИ

gmpnews