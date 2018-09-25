Мордовия налаживает связи с Китаем в области фармацевтики Созданная в РФ вакцина в форме порошка может быть перевезена в обычном холодильнике » Опубликовано решение суда по иску к ЗАО «Вифитех» Индивидуальный предприниматель Прокопьева Наталия Сергеевна обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением к ЗАО «ВИФИТЕХ» с требованием запретить использовать обозначение «ЦИМИЦИКЛИМ». Арбитражный суд Московской области удовлетворил исковые требования и запретил ЗАО «ВИФИТЕХ» использовать обозначение «ЦИМИЦИКЛИМ» для введения в гражданский оборот, хранения или перевозки для этих целей в отношении товаров, однородных товарам 05 класса МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана товарному знаку «ЦИ-КЛИМ». pharmvestnik