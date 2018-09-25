Мордовия налаживает связи с Китаем в области фармацевтики

Глава Мордовии Владимир Волков провёл встречу с представителями китайской провинции Шаньдун. Гости из Поднебесной прибыли в Мордовию для налаживания взаимодействия в сфере фармацевтического производства.

Глава Мордовии поблагодарил китайских гостей за проявленный интерес к региону и отметил, что у республики уже имеется опыт сотрудничества с представителями Поднебесной в рамках проекта «Волга – Янцзы».

«Данный формат российско-китайского межрегионального сотрудничества реализуется в рамках поручения Президента России В.В. Путина по дальнейшему укреплению и диверсификации всесторонних связей между Россией и Китаем. Мордовия активно в нем участвует – у нас подписано уже четыре соглашения о сотрудничестве с китайскими провинциями верхнего и среднего течения реки Янцзы — Аньхой, Хубэй, Чунцин и Сычуань. Мы готовы заключить и новые соглашения, чтобы укрепить межрегиональные связи наших стран», — сказал Владимир Волков.

Генеральный директор «Лукан Фармасьютикалс» Пэнь Син рассказал о работе своей компании, подчеркнув, что она является крупнейшим производителем лекарств в провинции Шаньдун, ее годовой оборот составляет 32 млрд китайских юаней. Провинция находится на таком же расстоянии от Пекина, как Саранск – от Москвы, а вот населения в ней больше, чем в Мордовии – 100 млн человек. Также он отметил, что успел ознакомиться с производством завода «Биохимик».

«Я увидел, что это успешное современное предприятие, которое выпускает очень широкий для мирового уровня перечень лекарственных препаратов. Новые производственные линии, которые я осмотрел, говорят о том, что завод прошел модернизацию», — сказал господин Пэнь Син.

Глава республики получил от китайской стороны приглашение посетить провинцию Шаньдун для налаживания более тесного межрегионального взаимодействия.

По итогам встречи Владимир Волков дал поручение в адрес Правительства республики начать подготовку документов, необходимых для заключения соглашения о сотрудничестве.

gmpnews