Производственный комплекс НПО «Петровакс Фарм» отметил 10-летний юбилей

Это высокотехнологичное предприятие, полностью соответствующее лучшим мировым стандартам в производстве иммунобиологических лекарственных препаратов, запущено в 2008 году. Сегодня оно входит в ТОП-5 иммунобиологических производителей России. Препараты, которые выпускаются на производственном комплексе, активно применяются в российском здравоохранении, а также в странах СНГ, ЕАЭС, Восточной Европы и Иране. К этому событию компания приурочила запуск в производство первой в России, самой современной из существующих в мире, четырехвалентной противогриппозной вакцины Гриппол® Квадривалент. Был также представлен инвестиционный проект новой, третьей линии, где будут выпускаться субстанции и готовые лекарственные формы.

В 2008 году Петровакс Фарм первой из отечественных иммунобиологических компаний ввела в эксплуатацию фармацевтический комплекс в соответствии с международными стандартами GMP. Комплекс расположен в Московской области. Это был прорыв для российской фармпромышленности. Одновременно с открытием на производственном комплексе была выпущена современная противогриппозная вакцина Гриппол® плюс в одноразовых шприцах без консервантов, которая в течение многих лет применяется для массовой вакцинации населения России и поставляется на экспорт.

Сегодня современный фармацевтический производственный комплекс компании является одним из наиболее высокотехнологичных биофармацевтических предприятий России. Он полностью соответствует российским и международным стандартам GMP и ISO:9001. Это — предприятие полного цикла производства, на котором осуществляется выпуск субстанций, лекарственных средств в одноразовых шприцах, ампулах, флаконах. Производственные мощности трех линий позволяют ежегодно выпускать 160 млн доз препаратов, обеспечивая весь цикл от синтеза субстанций до производства готовых лекарственных средств.

Предприятие располагается на земельном участке в 2,5 га и включает в себя производственно-складской блок, лабораторный комплекс, энергоблок, блок водоподготовки, административно-бытовой корпус. На территории комплекса выпускаются вакцины: для профилактики гриппа — Гриппол ®плюс; для профилактики пневмококковой инфекции — Превенар ® 13; иммунобиологические препараты Полиоксидоний® и Лонгидаза®; современные тромболитические препараты Метализе® и Актилизе®.

Работа предприятия в соответствии со стандартами GMP (Good Manufacturing Practice) и ISO — это обеспечение высокого качества, безопасности и эффективности выпускаемой продукции. Это четко выстроенная система производства и контроля качества препаратов со строго отлаженными регламентированными процессами на каждом этапе жизненного цикла продукта. Предприятие имеет заключение Минпромторга РФ о соответствии производства правилам GMP РФ, а также является единственным в России производителем иммунобиологических продуктов, получившим GMP-сертификаты от государственных регулирующих органов ЕС (Словакия) и Ирана.

В прошлом году предприятие в числе первых стало участником приоритетного проекта Росздравнадзора по маркировке лекарственных средств. Реализация данного проекта имеет большое социальное значение для отрасли, цель которой — полностью избавиться от контрафактной и фальсификатной продукции на фармрынке. Внедрение проекта потребовало модернизации полуавтоматической упаковочной линии и закупки нового оборудования. В планах — поэтапное внедрение маркировки на всех упаковочных линиях производства.

В начале осени этого года Петровакс запустил производство первой в России четырехвалентной вакцины Гриппол® Квадривалент, которая обеспечивает защиту от четырех штаммов вируса гриппа. Это — самая современная из существующих вакцин против гриппа, созданная с использованием антиген-сберегающей технологии, с высокой профилактической эффективностью и безопасностью.

В 2018 году открывается новая, третья линия для производства субстанций, таблеток и суппозиториев. Это — инвестиционный проект с бюджетом 1 млрд рублей. Благодаря запуску третьей линии будет создано более 70 рабочих места, увеличен объём выпуска фармацевтических субстанций в 2,5 раза, таблеток в 7 раз, суппозиториев в 4 раза. Реализация проекта позволит усилить позиции компании на российском фармацевтическом рынке, увеличить экспортные поставки, создаст перспективы для расширения контрактного производства, в том числе по импортозамещению.

НПО Петровакс Фарм обладает опытом внедрения международных проектов по переносу технологий полного цикла производства, контроля и обеспечения качества иммунобиологических препаратов. Партнерами Петровакс являются ведущие мировые компании: Pfizer, Abbott, Boehringer Ingelheim и многие другие. В партнерстве с ними реализуются проекты по локализации современных препаратов и вакцин, в частности, полного цикла производства высокотехнологичной 13-валентной конъюгированной пневмококковой вакцины и трансфера производства инновационных тромболитиков для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Каждый новый проект с международной компанией стимулирует развитие производственного актива: стандартов GMP, культуры производства, квалификации персонала.

НПО Петровакс Фарм — одна из крупнейших фармацевтических компаний — работодателей и налогоплательщиков Московской области. В 2017 году выручка НПО Петровакс Фарм составила 9,8 млрд рублей, размер налоговых отчислений в местный бюджет — 340 млн. рублей. Штат компании насчитывает 680 высококвалифицированных специалистов, из них на производственном комплексе в г.о. Подольск, с. Покров работают 345 сотрудников.

В планах развития предприятия — расширение производственных мощностей до четырех линий, увеличение склада и строительство административного корпуса.

gmpnews