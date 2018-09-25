Алексей Хрипун по-прежнему будет руководить здравоохранением Москвы

Указом мэра Москвы от 21 сентября 2018 г. Алексей Хрипун назначен на должность министра правительства Москвы, руководителем департамента здравоохранения города Москвы.

Алексей Хрипун работает в правительстве Москвы с 2010 г., тогда он стал заместителем руководителя столичного департамента здравоохранения, а в 2014 г. он возглавил его.

Алексей Хрипрун родился в Ростовской области 3 марта 1960 г., в 1983 г. окончил Второй Московский ордена Ленина государственный медицинский институт имени Н.И.Пирогова, 1985 по 1988 г. – аспирант кафедры общей хирургии 2-го МОЛГМИ имени Н.И.Пирогова, затем до 2002 г. был профессором кафедры.

С 2002 по 2006 г. – заместитель главного врача по хирургии общебольничного медицинского персонала Городской клинической больницы №3, с 2006 по 2010 г. – главный врач ГУЗ «Городская клиническая больница № 12».

Ранее стало известно, что свой пост заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития покинул Леонид Печатников, на который он пришел в 2012 г.

Фото: mos.ru

pharmvestnik