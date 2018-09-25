Сингапурская компания RV Healthcare намерена локализоваться в Узбекистане

Широкомасштабные реформы реализуемые в Узбекистане по стимулированию и привлечению иностранных инвестиций вызывают высокий интерес ведущих компаний развитых странах инвестировать в экономику нашей республики.

Первый заместитель председателя Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям Сунатулла Бекенов в Хорезмской области провел встречу с представителями сингапурской компании RV HEALTHCARE PTE. LTD, доктором Рахулом Сингхом и Радживом Кумаром Шарма. Были обсуждены предложения по реализации фармацевтических проектов в Узбекистане.

Компания RV HEALTHCARE PTE. LTD, расположенная в Сингапуре, является одной из крупнейших фармацевтических производителей в Азии, имеющая три заводских предприятий в Индии, два во Вьетнаме и Мьянме, и по одному предприятию в Китае, Камбодже, Гонконге, Великобритании, Таиланде, Казахстане и Филиппинах .

В ходе переговоров с иностранными инвесторами была представлена подробная информация о возможностях, создаваемых в стране, в частности, в фармацевтическом секторе.Участники встречи высоко оценили возможности, которые сегодня создаются для ведения бизнеса в стране и выразили намерения создать филиал, представив презентацию по предлагаемому проекту.

Представители компании отметили, в фазе первого этапа проекта в 2018 году планируется открытие дистрибьюторского центра с созданием торгового предприятия с иностранными инвестициями, с ассортиментом более 40 видов лекарственных средств, включая вспомогательные вещества .

На втором этапе, в 2019-2020 годах планируется трансфер технологий по производству и упаковке высокотехнологичных антивирусных препаратов (гепатит B, С и антиретровирусные препараты), пероральные средства против рака, инъекций и биостимуляторов. И на третьем этапе, в 2021-2022 годах полное производство фармацевтических препаратов.

В конце встречи было решено перейти на практическую фазу сотрудничества с иностранными инвесторами.

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