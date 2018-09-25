Эксперт: финансовые риски в рамках персонализированной помощи нужно разделить между фармпроизводителями и государством

Активное внедрение в практику здравоохранения персонализированной медицины станет возможным, если фармпроизводители и государство разделят финансовые риски. Такое мнение выразила руководитель отдела развития и внешних коммуникаций ФГБУ «Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи» (ЦЭККМП) Минздрава РФ Нурия Мусина в рамках V Российско-швейцарского медицинского форума, прошедшего в Сеченовском университете.

По словам эксперта, модель разделения финансовых рисков между фармпроизводителем и государством внедряется во всем мире. Если препарат эффективен, государство оплачивает лечение, если нет – компания возмещает расходы на лечение.

В нашей стране пилотные проекты в области разделения расходов пока не стартовали. По оценке г-жи Мусиной, «в связи с неподготовленностью нормативно-правовой базы». Однако, по ее мнению, переход на модель разделения финансовых рисков терапии – единственная возможность эффективного продвижения по пути внедрения персонализированной медицины.

«Терапия дорогостоящая, эффект компания не всегда может гарантировать. Единственный способ профинансировать такую технологию – разделение рисков между компанией – производителем препарата и государством».

Эксперт также отметила, что не видит в данной модели угроз для фармацевтического бизнеса.

«Компания несет ответственность за ту молекулу, в которую она инвестирует. Считаю, что, если мы предложим компаниям возмещать стоимость неэффективной терапии, мы тем самым простимулируем компании вкладываться только в эффективные и прорывные препараты, а не в аналоги уже существующих или низкоэффективных препаратов».

Эксперт также отметила, что организаторов здравоохранения интересуют не отдельные эффекты от применения препарата, как то снижение вирусной нагрузки, боли или артериального давления, а скорее «конечные точки» – насколько дольше проживет человек и какое качество жизни он получит от применения препарата.

«Просто новая молекула на рынке – это шаг в науку. Система здравоохранения не может финансировать науку, но готова вкладываться в здоровье населения», – резюмировала Нурия Мусина.

Фото: Игорь Чунусов

Елена Григорьева

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