Компания «Октафарма-Фармимэкс» подпишет СПИК по созданию фармпроизводства Эксперт: финансовые риски в рамках персонализированной помощи нужно разделить между фармпроизводителями и государством » Американская компания зайдет на китайский рынок лекарств через интернет Международная компания со штабом в Нью-Йорке, занимающаяся управлением сетью аптек и магазинов косметики, решила выйти на китайский фармацевтический рынок с помощью гиганта интернет-коммерции. Крупнейшая в мире аптечная компания Walgreens Boots Alliance (WBA) заключила договор с китайской компанией Alibaba, занимающейся интернет-коммерцией, сообщает Retail Gazette. Международная компания со штабом в Нью-Йорке WAB, занимающаяся управлением сетью аптек и магазинов косметики, решила выйти на китайский фармацевтический рынок с помощью гиганта интернет-коммерции Alibaba.com. WAB рассчитывает, что ей удастся закрепиться на китайском рынке лекарственных и косметических средств, где наблюдается рост интереса к иностранным брендам. regnum