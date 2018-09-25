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Американская компания зайдет на китайский рынок лекарств через интернет

Международная компания со штабом в Нью-Йорке, занимающаяся управлением сетью аптек и магазинов косметики, решила выйти на китайский фармацевтический рынок с помощью гиганта интернет-коммерции.

Крупнейшая в мире аптечная компания Walgreens Boots Alliance (WBA) заключила договор с китайской компанией Alibaba, занимающейся интернет-коммерцией, сообщает Retail Gazette.

Международная компания со штабом в Нью-Йорке WAB, занимающаяся управлением сетью аптек и магазинов косметики, решила выйти на китайский фармацевтический рынок с помощью гиганта интернет-коммерции Alibaba.com.

WAB рассчитывает, что ей удастся закрепиться на китайском рынке лекарственных и косметических средств, где наблюдается рост интереса к иностранным брендам.

regnum

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Сентябрь 24, 2018 | Просмотров: 39