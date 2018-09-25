Компания «Октафарма-Фармимэкс» подпишет СПИК по созданию фармпроизводства

Специальный инвестиционный контракт (СПИК) с министерством промышленности и торговли планирует подписать компания «Октафарма-Фармимэкс». Контракт предполагает реализацию инвестиционного проекта по созданию фармацевтического производства, сообщили в Минпромторге.

Компания «Октафарма-Фармимэкс» намерена построить в Рязанской области завод по производству полного цикла биофармацевтических препаратов, субстанций и препаратов плазмы крови человека, в том числе не имеющих аналогов в России. Мощность производства составит 600 тыс. литров в год. Всего в рамках СПИК планируется производство 9 видов продукции.

В начале 2017 годастало известно о достижении договоренности между российской «Фармимэкс» и шведской Octapharma об организации на территории Рязанской области производственной площадки. Тогда сообщалось, что инвестиции в проект составят 6 млрд рублей, а запуск производства на полную мощность состоится в 2022 г.

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