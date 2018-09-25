Сотрудники МВД Ростовской области перекрыли канал нелегальных поставок «Трамадола»

Крупную операцию провели сотрудники нескольких подразделений МВД Ростовской области. А началось все с того, что инспекторы ДПС остановили для проверки документов автомобиль, показавшийся им подозрительным.

В багажнике были найдены неприметные полиэтиленовые пакеты с блистерами (без картонных упаковок) «Трамадола» новокузнецкого производителя — всего более 5 тыс. штук. Водитель сообщил, что приобрел таблетки в одной из аптек в «спальном» районе Ростова-на-Дону.

К делу подключились оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального полицейского главка. В результате спецоперации, проведенной совместно с бойцами отряда особого назначения «Гром», в момент продажи сильнодействующего препарата был задержан директор аптеки. Она работала без соответствующей лицензии. По словам задержанного, только в этот день он наторговал «Трамадола» на 120 тыс. руб. В обычном шкафчике в аптеке хранилось еще более 4 кг сильнодействующих веществ, многочисленные поддельные рецепты. Дома у «черного фармацевта» также обнаружили пистолет Коровина.

В отношении фигуранта заведены уголовные дела по статьям 234 (незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта), 327 (подделка, изготовление поддельных документов) и 222 (незаконное приобретение оружия) УК РФ.

Еще одно уголовное дело возбуждено против организатора бизнеса, специально открывшего в Ростове две аптеки, где сбывали сильнодействующие препараты. Подозреваемые заключены под стражу. Это один из самых крупных «уловов» донской полиции за последние годы.

В 2017 году в Ростовской области правоохранительные органы выявили 6,7 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ и их прекурсоров (в 2016 году – 5 тыс.), изъято 364 кг данных веществ (в 2016 – 288 кг). Закрыто 193 Интернет-сайта с информацией о том, как приобрести наркотики.

Екатерина Погонцева

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