Дмитрий Морозов: на национальный проект «Здравоохранение» выделяется более 1,3 трлн рублей

Председатель Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал о планах Комитета на осеннюю сессию. По его словам, первостепенной задачей будет формирование бюджета здравоохранения.

На национальный проект «Здравоохранение» выделяется более 1,3 трлн рублей, и более половины этих средств будет израсходовано в течение первых трех лет.

«Это огромная сумма. Разделена она будет по подпроектам. Например, подпроект по онкологии предполагает строительство новых онкологических клиник, создание онкологических амбулаторных подразделений, подготовку кадров. Поставлена задача расширения сети сосудистых центров по стране. Еще один подпроект – развитие национальных исследовательских центров. Детское здравоохранение, расширение национального календаря профилактических прививок, развитие медицины старшего поколения (здесь, например, предусмотрено выделение средств на вакцинацию людей старше 55 лет), экспорт медицинских услуг, подготовка кадров – вот некоторые из направлений, на которые пойдут бюджетные средства», — рассказал он.

«Депутаты смогут в том числе поставить вопросы регионального здравоохранения, актуальные вопросы для территорий. В настоящее время формируется стратегия здравоохранения и, конечно, региональный аспект играет огромную роль. На данный момент 48% детских больниц нашей страны требуют капитального ремонта или реконструкции, 17 субъектов не имеют детских областных больниц. И это все задачи ближайших лет», — отметил парламентарий.

Рассказывая о планах на осеннюю сессию Дмитрий Морозов сообщил, что в «портфеле» комитета находится на данный момент 46 законопроектов, часть из которых перешла из прошлых сессий.

Один из них – законопроект о школьной медицине, который «направлен на совершенствование системы оказания медицинской помощи в образовательных учреждениях – школах и детских садах».

«Очень надеюсь, что мы завершим необходимые согласования по законопроекту о защите медиков. Это будет комплексный закон, он уже принят в первом чтении, есть замечания некоторых профессиональных медицинских организаций. Здесь важно соблюсти баланс между интересами профсообщества и интересами общества», — рассказал глава комитета.

По его словам, планируется завершить работу и принять законопроект о допуске в реанимацию родственников.

Также в работе Комитета поправки в Закон «Об основах охраны здоровья», подготовленные в Минздраве и принятые ГД в первом чтении в июне. Они направлены на урегулирование вопросов порядка разработки и утверждение клинических рекомендаций, применение клинических рекомендаций при оказании медицинской помощи, а также на разработку стандартов медицинской помощи. По словам Дмитрия Морозова, законопроект о клинических рекомендациях будет принят в осеннюю сессию.

Выступая 27 апреля на заседании Совета законодателей РФ, председатель Дмитрий Морозов назвал клинические рекомендации и протоколы лечения новой вехой в законодательном обеспечении контроля качества оказания медицинской помощи.

По словам депутата, сейчас документ проходит последние согласования.

«Мы проводили несколько «круглых столов», совещаний на различных площадках. Не торопиться с его принятием и устранить все поступившие к нему замечания было консолидированным решением исполнительной и законодательной власти. Основные принципы таковы: принимать клинические рекомендации будут профессиональные некоммерческие организации; заказ будет исходить из научного совета Минздрава, он и будет их утверждать; клинические рекомендации будут носить рекомендательный характер», — рассказал парламентарий.

Вопросы лекарственного обеспечения, противодействия табакокурению, алкоголизму также не останутся без внимания, отметил Дмитрий Морозов. Он выразил надежду, что именно в эту сессию в Комитет поступит последняя версия законопроекта о трансплантации органов и тканей.

Елена Сидорова

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