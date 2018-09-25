Российские производители могут получить дополнительные субсидии при выводе продукции на внешние рынки

Минпромторг России подготовил изменения в Правила предоставления субсидий российским производителям на финансирование части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности, утвержденные постановлением Правительства РФ от 15.12.2016 г. № 1368.

Действующей редакцией правил не предусмотрено предоставление субсидий для товаров российских производителей, имеющих исключительное право на наименование места происхождения товара (НМПТ), для компенсации затрат, связанных с регистрацией в зарубежных странах такого объекта интеллектуальной собственности.

Вместе с тем в последнее время НМПТ уделяется повышенное внимание как в РФ, так и в мире.

Проектом постановления предусмотрено расширение действия правил на компенсацию следующих затрат:

— на подготовку, подачу национальной и (или) региональной заявки на регистрацию исключительного права на НМПТ и (или) географическое указание, оформленной в соответствии с нормативными правовыми актами национальных патентных ведомств и делопроизводство в отношении такой заявки;

— на оплату пошлин, предусмотренных нормативными правовыми актами национальных патентных ведомств, связанных с подачей, рассмотрением заявок и выдачей свидетельств об исключительном праве на НМПТ и (или) географическое указание.

Также проектом постановления предусмотрено расширение действия правил на компенсацию следующих затрат:

— на подготовку, подачу заявки на международную регистрацию промышленного образца в соответствии с Женевским актом Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов, заключенным в г. Женева 02 июля 1999 г., и делопроизводство в отношении такой заявки;

— на оплату пошлин, подлежащих уплате для получения международной регистрации промышленного образца, в соответствии с Женевским актом Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов, Общей инструкцией к Акту 1999 г. и Акту 1960 г. Гаагского соглашения от 01 января 2017 г., Административной инструкцией по применению Гаагского соглашения от 01 июля 2014 г.

В настоящее время договаривающимися сторонами по Женевскому акту являются более 50 стран и международных организаций, в том числе Европейский союз, Африканская организация интеллектуальной собственности, США, Япония, Южная Корея и др.

Женевский акт предоставляет возможность владельцам промышленных образцов, проживающим в одной из договаривающихся стран, получать охрану в других странах с выполнением минимума процедуры и затрат. До ратификации Женевского акта российские разработчики, для того чтобы получить регистрацию охраны интеллектуальной собственности промышленного образца на территории любой страны, вынуждены были подавать заявку отдельно в национальное ведомство каждой страны на языке страны, по форме заявки этой страны, оплачивая каждый раз эту процедуру и сопровождая ее.

Ратификация Женевского акта позволяет российским разработчикам подавать одну заявку во Всемирную организацию интеллектуальной собственности, которая берет на себя рассылку, сопровождение, выполнение всех процедур за единую плату.

Проектом постановления также предусмотрено обеспечение возможности компенсации части затрат организаций, произведенных в год, предшествующей году подачи заявления на получение субсидии, в случае отсутствия бюджетных ассигнований на указанные цели в текущем году и предоставления субсидии в году, следующем за отчетным.

В случае принятия документа заключить соглашения можно будет в форме электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» в соответствии с типовой формой, установленной Минфином РФ.

Елена Сидорова

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