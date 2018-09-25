Дефицит рецептурных лекарств обойдется американской системе здравоохранения в 230 млн долл. ежегодно Российские производители могут получить дополнительные субсидии при выводе продукции на внешние рынки » CMPH рекомендует к одобрению препарат для лечения мигрени компании Eli Lilly Комитет по лекарственным препаратам для медицинского применения (CMPH) в составе Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) рекомендовал к одобрению препарата для лечения мигрени Emgality (alcanezumab) американской фармкомпании Eli Lilly («Эли Лилли»), сообщает Reuters. Emgality воздействует на кальцитонин-ген родственный пептид (CGRP). Аналогичные препараты разрабатывают компании Amgen («Амджен»), Teva («Тева») и Allergan («Аллерган»). Неделей ранее FDA одобрило препарат для лечения мигрени Ajovy, разработанный Teva. Решение регулятора по препарату Eli Lilly ожидается к 27 сентября 2018 г. Илья Дугин

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