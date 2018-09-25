CMPH рекомендует к одобрению препарат для лечения мигрени компании Eli Lilly

Комитет по лекарственным препаратам для медицинского применения (CMPH) в составе Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) рекомендовал к одобрению препарата для лечения мигрени Emgality (alcanezumab) американской фармкомпании Eli Lilly («Эли Лилли»), сообщает Reuters.
Emgality воздействует на кальцитонин-ген родственный пептид (CGRP).
Аналогичные препараты разрабатывают компании Amgen («Амджен»), Teva («Тева») и Allergan («Аллерган»).
Неделей ранее FDA одобрило препарат для лечения мигрени Ajovy, разработанный Teva.
Решение регулятора по препарату Eli Lilly ожидается к 27 сентября 2018 г.
Илья Дугин
pharmvestnik