Дефицит рецептурных лекарств обойдется американской системе здравоохранения в 230 млн долл. ежегодно

Рост цен на дефицитные рецептурные лекарственные средства в США может в два раза превысить показатель по препаратам в свободном доступе, сообщает Reuters, ссылаясь на результаты исследования экспертов фармацевтического факультета Питтсбургского университета. Это может увеличить ежегодные расходы на рецептурные ЛП на 230 млн долл.

Исследователи проанализировали данные по 90 наименований препаратов, дефицит которых ощущался с декабря 2016 г. по декабрь 2016 г. Они сравнили оптовые цены за 11 месяцев до того, как эти препараты оказались в дефектуре, и за тот же период после. Кроме того, они принимали во внимание исторические показатели роста цен на них в течение десятилетия.

За 11 месяцев до наступления дефицита рост цен на эти препараты составил в среднем 7,3%, а за аналогичный период, когда они оказались в дефектуре – на 16%.

Как отметил автор исследования Инмакулада Эрнандес, пациентам, доплачивающим за лекарства из своего кармана, нужно быть готовыми к повышению цен на препараты в дефектуре. Иногда, по его мнению, имеет смыл перейти на доступные аналоги, если таковые имеются.

Исследователи пришли к выводу, что большое значение имеет количество производителей того или иного препарата.

Если препарат производят три или менее фармкомпаний, цена на него за 11 месяцев до наступления дефицита увеличивалась на 12,1%, а после – на 24,7%.

Если производителей по меньшей мере четверо, то эти показатели составляют 2,5% и 4,8% соответственно.

В целом за 11 месяцев после наступления дефицита эксперты прогнозировали рост цен в среднем на 20% по сравнению с 9% при отсутствии дефицита.

Илья Дугин

pharmvestnik