Эксперт: ситуация в сфере защиты интеллектуальной собственности продолжает ухудшаться

Присутствие крупнейших зарубежных компаний на российском фармрынке напрямую связанно с уровнем регулирования вопросов, касающихся защиты интеллектуальной собственности. Об этом заявил исполнительный директор ассоциации «Инфарма» Вадим Кукава, выступая на бизнес-бранче ИД «Коммерсант» «Фармацевтический рынок 2018: вызовы и перспективы».

Между тем, в России ситуация в сфере защиты интеллектуальной собственности продолжает ухудшаться, с сожалением констатировал он.

«На уровне базовых документов все хорошо, – отметил г-н Кукава. – Но стоит углубиться в детали и мы видим, что не все так радужно. Здесь и нарушения на госторгах, инициативы по принудительному лицензированию, параллельному импорту, некорректному использованию данных защиты клинических исследований, определение критериев патентоспособности».

«Для западной фармы прийти и построить фабрику – это не инвестиция, – заявил г-н Кукава. – Стены и кирпичи не так дороги в сравнении с тем, сколько стоят интеллектуальная собственность и клинические исследования».

И все же, несмотря на спорные регуляторные аспекты, ни одна крупная зарубежная компания не покидает российский рынок, подчеркнул он. Высоких оценок заслуживает программа «Фарма-2020», большие надежды связываются со стратегией на очередное десятилетие.

«То, как идет сейчас работа по «Фарме-2030» – один из лучших примеров того, как в принципе можно вести совместную работу по стратегическому документу», – заключил докладчик.

Фото: Игорь Чунусов

Сергей Рякин

pharmvestnik