Фармкомпании берутся за оценку маркетологов по профилю компетенций

До недавнего времени оценка и развитие сотрудников функций маркетинга по модели компетенций считались на фармрынке экзотикой. Фармкомпании вкладываются в основном в сотрудников отделов продаж, а маркетологов оценивают и развивают по остаточному принципу.

Ситуация на рынке заставляет все больше компаний задумываться об оценке специалистов не по общим лекалам, а в соответствии с профилем должности, разработанной с учетом корпоративных требований и задач бизнеса, отмечает лидер независимого профессионального сообщества SFE Academy Наталия Каширина.

«Еще несколько лет назад идея провести в компании ассессмент среди продакт-менеджеров считалась мечтой. Во многих компаниях отдел маркетинга – привилегированная каста, к которой не подступиться. Однако сегодня эта идея находит понимание», – рассказывает эксперт.

При разработке модели компетенций для продакт-менеджеров компании часто упускают из виду актуальные требования к позиции. Речь, в частности, идет об оценке компетенций, связанных с омниканальной стратегией. «Маркетолог должен отвечать за интеграцию каналов продвижения, – говорит Наталия Каширина. – Он контролирует и корректирует многоканальную стратегию. Умеет ставить показатели KPI сотрудникам других подразделений, включая тренинговый и медицинский отделы. Куда маркетолог шею повернет – туда и отдел пойдет».

Одна из важных компетенций маркетолога – лидерство.

«Я видела много продакт-менеджеров, но среди них мало тех, кто действительно может увлечь брендом, зажечь sales force так, чтобы люди шли в поля с осознанием своей миссии и были высоко мотивированы успешно продавать продукт», – отмечает эксперт.

Сегодня, моделируя профиль должности, уже не обойтись привычными классическими компетенциями маркетолога. Необходимо включить в оценку оминканальную маркетинговую стратегию, знание KPI, которые маркетолог должен ставить другим подразделениям, и оценивать степень его лидерства среди функциональных партнеров, считает Наталия Каширина.

Наталья Маскина

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