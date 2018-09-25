Акционеры Takeda скептически относятся к сделке по приобретению Shire

Инвесторы японской фармацевтической компании Takeda («Такеда») скептически относятся к приобретению компанией британской Shire («Шайер») более чем за 62 млрд долл., сообщает Sunday Times со ссылкой на одного из TOP10 акционеров Takeda.

Он поделился с изданием своим мнением о том, что сделка стала сюрпризом для акционеров, и выразил опасение, что сделка не будет способствовать сокращению затрат и увеличению доходов инвесторов.

Между тем, акционеры японской компании в июне текущего года косвенно поддержали сделку, проголосовав против предложения предварительно согласовывать сделки на сумму более 8,9 млрд долл.

Takeda имеет определенные планы по снижению долгового бремени. Не исключено, что после завершения сделки с Shire японская компания продаст права на офтальмологический препарат Xidra и препарат для контроля уровня кальция в крови Natpara.

Илья Дугин

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