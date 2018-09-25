Проект «Франчайзинг» аптечной сети «Ригла» возглавила Наталья Бузид

По информации «ФВ», Наталья Бузид возглавила проект «Франчайзинг» аптечной сети «Ригла» (ГК «Протек») в июне 2018 года.

Наталья Бузид с отличием закончила Пятигорскую фармацевтическую академию, общий стаж работы в фармацевтической отрасли – 21 год.

В аптечную сеть «Ригла» она пришла в июне 2015 года на должность управляющего аптечным объединением. До этого восемь лет работала территориальным менеджером в компании «36,6», два года возглавляла отдел сопровождения аптек в ООО «Альянс специализированных аптек».

В 2015 и 2016 гг. возглавляемое Натальей аптечное объединение было признано лучшим в сети «Ригла» в Московском регионе.

«Практика первых месяцев реализации проекта «Франчайзинг» показывает впечатляющие результаты. Моя основная задача – дальнейшее развитие этого стратегического проекта аптечной сети «Ригла» и расширение рыночного присутствия наших брендов – фарммаркета »Ригла» и аптеки у дома «Будь здоров!»», – прокомментировала Наталья Бузид.

Елена Григорьева

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