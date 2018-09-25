Денис Мантуров: через пять лет экспорт фармпродукции достигнет 3-4 млрд долларов в год

Экспорт российской фармацевтической продукции в ближайшие годы вырастет в разы и через пять лет достигнет 3-4 млрд долл. в год за счет запуска инновационных препаратов, заявил министр торговли и промышленности РФ Денис Мантуров в городе Куньмин (административный центр провинции Юньнань, Юго-Западный Китай), где состоялось 3-е заседание Российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности.

Мероприятие прошло под председательством главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова и министра промышленности и информатизации КНР Мяо Вэйя. В ходе переговоров стороны отметили значительную активизацию торгово-экономического взаимодействия России и Китая.

В частности, Денис Мантуров заявил, что если в 2016 году можно было говорить скорее о восстановительном росте после двухлетнего снижения, то сегодня можно вести речь о качественном прорыве.

«У нас неплохо развивается фармацевтика. Этот год может быть не самый показательный, однако рост определенный будет. Но в последующие два-три года за счет запуска новых инновационных препаратов мы обеспечим кратный рост», — цитирует главу Минпромторга ТАСС.

«Если весь экспорт фармацевтики в прошлом году был около 1 млрд долл., то только по одному препарату, как мне известно, рост производства и поставок на экспорт может быть обеспечен ориентировочно порядка 300 млн долл., – объяснил г-н Мантуров. – При этом если мы соберем весь пул инновационных лекарств, то это может через 5 лет превышать объем около 3-4 млрд долл., поэтому фармацевтику мы видим в качестве одного из ключевых факторов роста», – резюмировал министр.

Как сообщал «ФВ» ранее, российская биотехнологическая компания «Биокад» планирует в партнерстве с китайским холдингом Shanghai Pharmaceuticals разработать и вывести на рынок Китая не менее шести препаратов. Об этом заявил Денис Мантуров 21 сентября на пленарном заседании подкомиссии.

Елена Сидорова

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