Руководители ГК «Протек» снова вошли в ТОП-1000 российских менеджеров

По итогам 2017 г. восемь руководителей ГК «Протек» вошли в рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров», который опубликован в газете «Коммерсантъ» 25 сентября.

Президент ГК «Протек» Вадим Музяев, генеральный директор ЦВ «ПРОТЕК» Дмитрий Погребинский и генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов заняли позиции в разделе «Высшие руководители». В числе лучших финансовых директоров – Михаил Данилов (ЦВ «ПРОТЕК») и Сергей Ступак («Ригла»).

Также топ-менеджмент ГК «Протек» представлен в рейтинге коммерческим директором ЦВ «Протек» Борисом Поповым, директором по маркетингу аптечной сети «Ригла» Натальей Бурдиной и директором по персоналу аптечной сети «Ригла» Ольгой Котельниковой.

Список кандидатов формируется Ассоциацией менеджеров при консультационной поддержке ИД «Коммерсантъ» и подтверждается членами Академии премии «ТОП-1000».

Экспертами выступают кандидаты рейтинга текущего года и лауреаты рейтингов прошлых лет. Окончательные итоги рейтинга подтверждаются на заседаниях экспертных комиссий. Менеджеры, занявшие ведущие места в рейтинге «ТОП-1000 российских менеджеров», становятся номинантами финальной премии Ассоциации менеджеров.

«В этом году руководители структурных подразделений ГК «Протек» вновь вошли в тысячу лучших топ-менеджеров России, что свидетельствует о высоком уровне управленческих компетенций в компании. Cписок менеджеров «Протека» в рейтинге пополнился новыми руководителями – это признание их профессионального авторитета и авторитета Группы компаний», – прокомментировал рейтинг президент ГК «Протек» Вадим Музяев.

Источник публикации: ЦВ «Протек»

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