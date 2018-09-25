Елена Неволина: мне не очень понятно, чем мешают государству аптечные ГУП и МУП

Ликвидация государственных и муниципальных аптек может ухудшить ситуацию с лекарственным обеспечением онкологических больных и жителей труднодоступных регионов, считает исполнительный директор Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина.

Законопроект, которым предлагается установить запрет на создание унитарных предприятий либо изменение видов их деятельности, был одобрен на заседании правительства 20 сентября. Существующие ГУП и МУП подлежат ликвидации или реорганизации. В очередной раз под пресс государственной инициативы попали государственные и муниципальные аптеки.

«Вопрос будет отдан на откуп субъектам Федерации. Они будут принимать решение о преобразовании, акционировании или продаже. Но кто подхватит функцию обеспечения жителей труднодоступных поселений и онкологических больных наркотическими препаратами? Мне не очень понятно, чем такие аптеки мешают государству. В Московской области был печальный опыт реформирования, сейчас они создают новую структуру по централизации закупок», – отмечает Елена Неволина.

По данным RNC Pharma, на 1 июля 2018 г. в стране работает порядка 180 государственных аптечных сетей, суммарно они занимают 6,8% розничного-коммерческого лекарственного рынка и объединяют порядка 5,5 тыс. аптечных учреждений. Из них около 100 шт. пока существуют в форме ГУП и МУП (и их вариациях). ГУП и МУП суммарно объединяют 3,0 тыс. аптечных учреждений и занимают около 3,7% рынка.

«Сама по себе форма ГУП и МУП для аптечной сети крайне неэффективна, такие структуры ограничены в возможностях кредитования, выборе поставщиков. Систему госсобственности в аптечном сегменте давно пора реформировать, и не только в отношении организационно-правовых форм. Так что процесс избавления от унитарных предприятий можно только приветствовать», – комментирует ситуацию директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Однако, по словам Елены Неволиной, ГУП и МУП являются самыми организованными и законопослушными.

«Парадокс, но те ГУП и МУП, которые выжили в условиях жесткого давления, умудряются осуществлять фармацевтическую помощь, только у них остались производственные отделы, они закрывают потребности по наркотическим препаратам и еще показывают рентабельность», – считает она.

Нацфармпалата планирует всю поступающую информацию о проблемах, связанных с ликвидацией унитарных предприятий, направлять в Госдуму.

«И пусть депутаты, которые принимают такие решения, думают, как сделать так, чтобы никто не пострадал», – заявила Елена Неволина.

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

pharmvestnik