Dentsu Aegis Network усиливает экспертизу в фармкатегории за счет приобретения Aaron LLoyd

Dentsu Aegis Network объявила о приобретении Aaron Lloyd Group (Aaron Lloyd) – полносервисного медиаагентства с фокусом на работу с фармбизнесом и компаниями индустрии здравоохранения. В структуру Aaron Lloyd входят Aaron Lloyd Media, Media Health Division и Vizeum Health. Фармацевтическая категория является крупнейшей на российском медиарынке. Приобретение Aaron Lloyd укрепит позиции Dentsu Aegis Network в этом сегменте.

Aaron Lloyd работает на рынке с 1999 года и на сегодняшний день является крупнейшим российским медиаагентством с фармацевтической специализацией. Компания входит в состав ГК «Бионика», которая предлагает широкий спектр решений в области маркетинга и консалтинга для направлений здравоохранения и фармацевтики.

Юрий Крестинский, основатель ГК «Бионика», продолжит играть важную роль в стратегическом управлении и развитии клиентского портфеля Aaron Lloyd.

Юрий Уляшев, генеральный директор Aaron Lloyd, останется на занимаемой позиции после вхождения Aaron Lloyd в состав Dentsu Aegis Network.

Андрей Чуваев, ранее занимавший должность генерального директора Vizeum Russia, отвечает за процесс интеграции Aaron Lloyd в структуру Dentsu Aegis Network Russia в должности управляющего директора агентства.

Финансовые условия сделки не разглашаются.

pharmvestnik