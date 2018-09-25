Минпромторг: доля отечественной продукции в российских аптеках поднялась до 70%

Рынок лекарственных средств – сильно зарегулированная отрасль, и это оправданно, потому что за всем этим регулированием стоит здоровье людей. Об этом заявила заместитель директора департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга РФ Елена Денисова, выступая на Шестом Партнеринге «Лекарства России – к междисциплинарному диалогу».

«С 2017 года Минпромторг начал программу импортозамещения в рамках стратегии «Фарма-2020». Благодаря этому доля отечественной продукции в аптеках страны поднялась до 70%. Заключено 17 контрактов по лекарствам для лечения ВИЧ: девять из которых дженерики и восемь – инновационные препараты. Подписано 20 госконтрактов по препаратам для лечения гепатитов. Если говорить о динамике, то в 2014 году на госзакупки лекарственных средств было потрачено 280 млрд руб., а в 2017 году – это уже 375 млрд. За первое полугодие 2018 года – 160 млрд руб. Кроме того, развиваются проекты по локализации производств в России. За год открыто 5 новых заводов», – отметила представитель Минпромторга.

Шестой Партнеринг «Лекарства России – к междисциплинарному диалогу» состоялся 21 сентября ­в Калининграде. Организаторы – Ассоциация российских фармацевтических производителей совместно с Министерством здравоохранения Калининградской области.

pharmvestnik