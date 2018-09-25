Market access-менеджеры – самые дефицитные специалисты на фармрынке

Эксперты рекрутинговой компании Hays проанализировали спрос на кадры в разных отраслях российской экономики и выяснили, каких специалистов больше всего не хватает.

Как выяснилось, в фарминдустрии самые дефицитные в структуре спроса – market access-менеджеры. Специалисты этого профиля стали особенно востребованы в фармкомпаниях с усилением государственного регулирования отрасли, усложнением доступа к госпрограммам лекарственного обеспечения и ростом конкуренции на рынке. Хороших специалистов компании готовы перекупать, предлагая зарплаты в диапазоне 280–450 тыс. руб.

На втором месте в тройке самых дефицитных специальностей в отрасли – менеджеры по операционной эффективности медицинского департамента. Это сравнительно новая позиция в фармкомпаниях. Поиск человека с требуемыми компетенциями зачастую превращается для работодателя в серьезную проблему, которая тоже нередко решается методом хедхантинга. Зарплатные предложения для этих специалистов составляют 170 тыс. – 250 тыс. руб.

Специалисты по фармаконадзору с зарплатами в 270 – 350 тыс. руб. на третьем месте по дефицитности на фармрынке. Спрос на такие кадры продиктован переходом российских фармпредприятий на работу по международным стандартам качества и внедрением на производстве систем контроля за соблюдением правил GMP.

Наталья Маскина

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