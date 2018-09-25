«ВЕРТЕКС» объявил о строительстве третьей очереди фармкомплекса за 2,3 млрд рублей

Фармацевтическая компания «ВЕРТЕКС» объявила о строительстве третьей очереди производственного комплекса в особой экономической зоне «Санкт-Петербург» на участке «Новоорловская». Ранее резидент ОЭЗ получил разрешение на строительство.

Третья очередь станет самой масштабной частью в составе фармкомплекса производителя. Инвестиции в проект оцениваются в объеме около 2,3 млрд руб. собственных и привлеченных средств. С учетом строительства и эксплуатации трех очередей общая сумма вложений составит около 7 млрд руб.

На данный момент инвестиции АО «ВЕРТЕКС» на территории ОЭЗ «Санкт-Петербург» превышают 4,5 млрд руб. со времени получения статуса резидента ОЭЗ в 2010 г.

Общая площадь 4-этажного здания третьей очереди комплекса составит около 29 тыс. кв. м. Общая площадь фармкомплекса с учетом трех очередей составит около 58 тыс. кв. м.

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