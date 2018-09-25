CHMP рекомендует одобрение 13 препаратов в ЕС

Комитет по лекарственным препаратам для медицинского применения (CHMP) рекомендовал к регистрации в ЕС 13 препаратов, включая три орфанных, сообщает PharmaTimes.

Luxturna (voretigene neparvovec) компаний Spark Therapeutics/Novartis («Спарк Терапьютикс»/«Новартис») – орфанный геннотерапевтический препарат для применения у взрослых и детей с наследственной дистрофией сетчатки, вызванной мутациями в гене RPE65; это – редкое генетическое заболевание, вызывающее потерю зрения и обычно приводящее к слепоте;

Emgality (galcanezumab) компании Eli Lilly («Эли Лилли») – моноклональное антитело для профилактики мигреней. Это – препарат нового класса, механизм действия которого заключается в блокировании активности кальцитонин-ген-связанного пептида (CGRP), провоцирующего приступы мигрени;

Vabomere (meropenem trihydrate/vaborbactam) компании Rempex London («Ремпекс Лондон») – новый антибиотик для лечения различных тяжелых инфекций у взрослых, включая осложненные инфекции мочевыводящих путей или интраабдоминальные инфекции;

Jivi (damoctocog alfa pegol) компании Bayer («Байер») – орфанный препарат для профилактики и лечения кровотечений, применяемый по мере необходимости и во время хирургических вмешательств у пациентов с гемофилией A;

Poteligeo (mogamulizumab) компании Kyowa Kirin («Киова Кирин») – орфанный препарат для лечения фунгоидного микоза, или синдрома Сезари – наиболее распространенного проявления редкой формы неходжкинской лимфомы;

Alunbrig (brigatinib) компании Takeda Pharma («Такеда Фарма») для лечения распространенного немелкоклеточного рака легкого с изменениями в гене ALK у пациентов, ранее получавших лечение препаратом crizotinib;

Apealea (paclitaxel) компании Oasmia Pharmaceutical («Эсмиа Фармасьютикал») для лечения рака яичников;

Delstrigo (doravirine/lamivudine/tenofovir disoproxil) и Pifeltro (doravirine) компании MSD («Эм-Эс-Ди»; «Мерк, Шарп энд Доум») для лечения ВИЧ-1-инфекции;

Три биосимиляра для уменьшения продолжительности нейтропении и частоты случаев фебрильной нейтропении в связи с химиотерапией: Fulphila (pegfilgrastim)от Myan («Майан»), Pelmeg (pegfilgrastim) от Cinfa Biotech («Синфа Баойтек») и Ziextenzo (pegfilgrastim) от Sandoz;

Buvidal (buprenorphine) компании Camurus («Кэмьюрус») – гибридный препарат для лечения опиоидной зависимости.

Татьяна Кублицкая

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