Бразильский суд аннулировал патент на препарат для лечения гепатита C компании Gilead

Суд Бразилии лишил патентной защиты препарат для лечения гепатита C Sovaldi (sofosbuvir) американской биотехнологической компании Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз») по настоянию кандидата в президенты страны Марины Сильвы, сообщает Reuters.

Несмотря на эффективность препарата, компания подвергается критике из-за его цены – 1 тыс. долл. за таблетку в США. В других странах, в т.ч. в Индии организации по защите прав пациентов также оспорили патент на Sovaldi.

Бразильские фармкомпании Farmanguinhos-Fiocruz, Blanver и Microbiologica Quimica e Farmaceutica борются за право производить и продавать дженерик sofosbuvir по значительно более низким ценам.

По информации местных СМИ, Farmanguinhos предложила продавать свой дженерик по 8,50 долл. за таблетку, что составляет четверть цены оригинального препарата в Бразилии.

Илья Дугин

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