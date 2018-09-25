Эксперт: нелегальный рынок онкопрепаратов после ввода маркировки сократился в десять раз

Владимир Аникеев отметил, что «продукция некоторых компаний является добычей злоумышленников по причине отсутствия маркировки или пассивного ее использования»

Нелегальный рынок дорогостоящих онкологических препаратов после введения системы маркировки и прослеживаемости сократился в десять раз. Об этом ТАСС в понедельник заявил советник гендиректора компании-производителя фармацевтической продукции BIOCAD Владимир Аникеев.

«Объем нелегальных дорогостоящих онкологических препаратов в 2015-2016 году до запуска пилотного проекта по маркировке составлял около 1 млрд рублей в год, сегодня можно говорить о сокращении контрафакта в десять раз», — сказал он.

Аникеев отметил, что, так как на «сером рынке» обращались препараты различных производителей, то от существования этого нелегального рынка несли убытки все компании производители, каждая в размере своей доли рынка.

По его словам, когда компании маркируют свою продукцию, отслеживают движение каждой отдельной упаковки и по каждому случаю незаконного сбыта своей продукции незамедлительно обращаются в соответствующие органы, какие-либо незаконные манипуляции с продукцией становятся рискованным делом, что сокращает их до единичных случаев. «До настоящего времени продукция некоторых компаний является добычей злоумышленников по причине отсутствия маркировки или пассивного ее использования», — добавил он.

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