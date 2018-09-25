До конца 2021 года «Нанолек» наладит производство генно-инженерной вакцины от гриппа

Более 12 млн доз генно-инженерной вакцины от гриппа, ранее не производимой в России, планируют выпустить в Кировской области к 2021 году предприятия-участники регионального кластера биотехнологий. Объем инвестиций оценивается в 300 млн рублей, рассказал во вторник ТАСС заместитель председателя регионального правительства Максим Кочетков.

По словам зампреда, Минпромторг России 24 сентября одобрил заявку кластера биотехнологий Кировской области о реализации инвестиционного проекта по созданию генно-инженерной вакцины, при производстве которой, в отличие от других вакцин, не используются живые вирусы, благодаря чему препарат можно будет использовать для вакцинации групп, имеющих аллергические реакции.

«В рамках проекта до конца 2021 года в Кировской области будет создано уникальное производство инновационной рекомбинантной (генно-инженерной) вакцины от гриппа, и, как следствие, значительно сокращена зависимость отечественного рыка от импорта гриппозных вакцин», — рассказал Кочетков.

Он уточнил, что внедряемая в производство противогриппозная вакцина — новая отечественная разработка российских генетиков и биотехнологов, ранее генно-инженерные вакцины от гриппа закупались за границей, в России впервые их производство будет налажено предприятиями «Нанолек» и ТД «Вятка-Упак» — участниками промышленного кластера биотехнологий. Вакцину, произведенную в Кировской области, Минздрав России включит в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП). По проекту к 2021 году объем производства вакцины в финансовом исчислении превысит 1,6 млрд рублей, предприятие «Нанолек» обязуется выпустить более 12 млн упаковок вакцин. При этом, по словам Кочеткова, «Нанолек» сможет занять до 5% отечественного рынка противогриппозных вакцин. В ходе реализации проекта будет создано 63 новых рабочих места, в том числе 50 высокопроизводительных.

Инвестиции в проект оцениваются в 330 млн рублей. Около 70 млн рублей, потраченных инвесторами на сертификацию, покупку оборудования, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, возместят из федерального бюджета.

Промышленный кластер биотехнологий Кировской области создан по распоряжению правительства России в мае 2018 года. По словам главы региона Игоря Васильева, кластер должен стать высокотехнологичным центром по разработке инновационных вакцин и биологических лекарственных средств. В состав кластера вошли 17 предприятий, в том числе «Нанолек», «АВВА РУС», «Агровет», «Кировская фармацевтическая фабрика», «Росплазма», «СКБ МТ», предприятия по производству комплектующих, оборудования и упаковки для готовых лекарств, а также Вятский государственный университет и Кировский государственный медицинский университет. Согласно стратегии социально-экономического развития Кировской области до 2020 года, развитие биотехнологий и биофармацевтики является одним из ключевых направлений развития региональной промышленности.

gmpnews