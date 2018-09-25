Натива зарегистрировала первый отечественный гозерелин До конца 2021 года «Нанолек» наладит производство генно-инженерной вакцины от гриппа » Novartis сокращает большое количество рабочих мест Novartis AG сообщила о планах сократить в Швейцарии более 2000 рабочих мест, передает Dow Jones. Чистый объем сокращений в рамках изменения производственной сети составит 1000 рабочих мест. Этот показатель уже учитывает создание до 450 новых рабочих мест, указала швейцарская фармацевтическая компания. Еще 700 рабочих мест будет сокращено в рамках стратегии коммерческих услуг, добавила Novartis. Эти сокращения являются частью программы повышения эффективности и гибкости Novartis, заявил генеральный директор Вас Нарасимхан. Novartis International AG, основанная в 1996 году в швейцарском Базеле, занимает второе место на фармацевтическом рынке Европы. Компания ведет деятельность в 155 странах, в том числе в России. 1prime