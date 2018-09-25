«  
  »

Novartis сокращает большое количество рабочих мест

Novartis AG сообщила о планах сократить в Швейцарии более 2000 рабочих мест, передает Dow Jones.

Чистый объем сокращений в рамках изменения производственной сети составит 1000 рабочих мест. Этот показатель уже учитывает создание до 450 новых рабочих мест, указала швейцарская фармацевтическая компания.

Еще 700 рабочих мест будет сокращено в рамках стратегии коммерческих услуг, добавила Novartis.

Эти сокращения являются частью программы повышения эффективности и гибкости Novartis, заявил генеральный директор Вас Нарасимхан.

Novartis International AG, основанная в 1996 году в швейцарском Базеле, занимает второе место на фармацевтическом рынке Европы. Компания ведет деятельность в 155 странах, в том числе в России.

1prime

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

Сентябрь 25, 2018 | Просмотров: 82