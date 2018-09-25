8 руководителей STADA вошли в «ТОП-1000 российских менеджеров»

Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ» 25 сентября 2018 года опубликовали 19-й ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров». В этом году в категории «Фармацевтика» присутствует 13 фармацевтических компаний. Лидирующие позиции занимают преимущественно представители российского фармбизнеса.

Международная фармацевтическая компания STADA стала самой представленной в отрасли: в «ТОП-1000» вошли восемь руководителей холдинга.

Генеральный директор АО «Нижфарм», старший вице-президент STADA AG Дмитрий Ефимов занял третье место среди высших руководителей в категории «Фармацевтика». Бизнес-сообщество высоко оценило его профессиональную эффективность и деловую репутацию. В ситуации 2017 года, когда на российском рынке наблюдалась стагнация спроса, а покупательская способность населения продолжала снижаться, компании STADA удалось существенно улучшить финансовые показатели. В 2017 году выручка компании увеличилась на 8% по сравнению с 2016 годом.

Лучшими в отрасли по своим направлениям стали: Любовь Сиземова, заместитель генерального директора по продажам и маркетингу; Иван Глушков, директор департамента внешних связей; Михаил Баранов, заместитель генерального директора по развитию бизнеса.

Кроме того, в рейтинге «ТОП 1000 российских менеджеров» отмечены: Андрей Кулаковский, директор департамента персонала; Дмитрий Будылин, директор департамента информации; Юлия Пичугина, директор департамента правового обеспечения; Анна Аристова, руководитель пресс-службы.

Рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» проводится с 2001 года. В нем представлены ведущие бизнесмены и руководители стратегически важных предприятий в разных отраслях. В ходе экспертного голосования лучшие управленцы от бизнеса оценивают успехи своих коллег. Компания STADA присутствует в рейтинге с 2004 года.

STADA Arzneimittel AG – это международная группа компаний, один из ведущих игроков на мировом фармацевтическом рынке, чья продукция представлена более чем в 130 странах. Это крупный производитель качественных и финансово доступных для пациентов аналогов инновационных брендовых лекарств – дженериков. В состав концерна входят 19 производственных площадок во всем мире, в том числе российские заводы — «Нижфарм» и «Хемофарм». Российский портфель STADA включает лекарственные средства из 16 терапевтических групп самых продаваемых препаратов в аптечной рознице. 60% продукции из портфеля компании входит в государственный перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Близость производства к пациентам позволяет обеспечить россиян доступными по цене препаратами, произведенными в соответствии с высокими стандартами немецкого качества. STADA имеет возможность предлагать те лекарства, которые отвечают самым главным ожиданиям: они безопасны, эффективны и доступны. Это делает выбор пациентов легким и уверенным.

Сегодня STADA входит в ТОП-10 фармацевтических компаний по объему продаж в стоимостном выражении и занимает второе место среди всех фармацевтических компаний по объему продаж в натуральном выражении во всех сегментах фармацевтического рынка в России (по данным IQVIA и DSM Group).

gmpnews